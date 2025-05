Tragiczna śmierć Sebastiana Labudy. 28-letni DJ Bastek nie żyje

Niedługo po śmierci DJ-a Hazela nadeszła kolejna tragiczna informacja o śmierci polskiego muzyka. Nie żyje 28-letni Sebastian Labuda, znany jako DJ Bastek. Informacje o śmierci muzyka przekazało RadioParty.pl, w którym prowadził własną audycję.

Śmierć Sebastiana Labudy to kolejna tragiczna wiadomość dla polskiej sceny muzyki klubowej. Zaledwie niedawno środowisko pożegnało DJ-a Hazela, potem media obiegła wiadomość o śmierci Soni Szklanowskiej z "Hotelu Paradise", która miała zaledwie 25 lat, a teraz nadeszła kolejna tragiczna informacja o śmierci 28-letniego DJ-a Bastka. Muzyk osierocił córkę.

Przyczyna śmierci Sebastiana Labudy nie została ujawniona. RadioParty.pl ograniczyło się do potwierdzenia informacji o jego odejściu, nie podając szczegółowych okoliczności.

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy Bastka. Dotarła do nas druzgocąca wiadomość - zmarł nasz prezenter, kolega i przyjaciel, Bastek. Prowadził dla Was audycje na głównym kanale RadioParty.pl, dzieląc się swoją pasją, sercem i muzyką.

Koledzy z pracy nie mogą uwierzyć, w to co się stało:

Tragiczne informacje o śmierci kolejnego polskiego DJ-a wywołały wśród internautów smutek i niepokój. Fani wyrażają kondolencję i nie mogą uwierzyć, że tegoroczny maj przynosi tak tragiczne informacje: