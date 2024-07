Kilka dni temu na lotnisku w Japonii Lady Gaga, pokazała się w stylizowanej na orient czarnej kreacji. Na głowie gwiazdy znów można było zobaczyć wielką kokardę zrobioną z włosów!

Lady Gaga, po raz kolejny wybrała właśnie to uczesanie. Śledząc jej stylizacje od 2009 roku aż cztery razy pokazywała się właśnie w takiej fryzurze!



Widać, że kokarda z włosów wciąż jest modna skoro czas mija, a Lady Gaga, jako trendsetterka do niej co jakiś czas wraca.



A jak Wy oceniacie tę dość finezyjną fyzurkę?



jm

