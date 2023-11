1 z 5

Ilona Łepkowska zdradziła, co wydarzy się w trzeciej części filmu "Kogel Mogel"! Autorka wielkiego hitu sprzed ponad 30 lat kończy pisanie scenariusza do najnowszej odsłony opowieści o Katarzynie Solskiej. O tym, że powstanie trzecia część filmu dowiedzieliśmy się już kilka miesięcy temu, teraz Ilona Łepkowska w rozmowie z portalem viva.pl zdradziła, co wydarzy się w życiu filmowej Kasi i jej najbliższych. Scenarzystka w rozmowie z portalem przyznała, że plany dotyczące trzeciej części "Kogla Mogla" pojawiły się już kilka lat temu- wtedy jednak doszło do tragicznego wypadku w którym zginęła córka Grażyny Błęckiej-Kolskiej. Ilona Łepkowska nie wyobrażała sobie filmu bez aktorki, dlatego czekała, aż Błęcka-Kolska wróci do pracy po tragicznych wydarzeniach. Teraz scenariusz najnowszego "Kogla Mogla" jest już prawie gotowy!

Zobaczcie, co o trzeciej części filmu powiedziała Ilona Łepkowska! Jak zmieniło się życie filmowej Kasi?

