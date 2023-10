Czwarta część kultowego filmu "Kogel Mogel" już w kinach! Trzecia odsłona hitowej komedii była komercyjnym sukcesem, jednak wzbudziła mieszane uczucia widzów. Fani dwóch pierwszych odsłon ostro krytykowali trzecią za jej styl, scenariusz czy humor. Na filmwebie.pl "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3" może "pochwalić się" średnią ocen 4,4 na 10! Czy inaczej będzie z czwórką? Zobaczcie, co w Party.pl mówi scenarzystka, Ilona Łepkowska!

Nowy "Kogel Mogel" będzie hitem jak pierwsza i druga część?

O tym, jak wielką popularnością cieszą się od ponad 30 lat dwie pierwsze części filmu "Kogel Mogel", świadczy m.in. to jak często emitowane są w telewizji (zarówno w TVP, jak i w Polsacie - nawet kilka razy w roku). Po wielu latach twórcy postanowili pójść za ciosem i zrobić kontynuację kultowego obrazu! Trzecia odsłona serii, czyli "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3", dla wiernych fanów jedynki i dwójki, była niestety zbyt nowoczesna, mało zabawna i za bardzo odbiegająca klimatem.

Czy lepiej będzie z "Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4"? Zdaniem scenarzystki, Ilony Łepkowskiej, zdecydowanie. W rozmowie z Party.pl Łepkowska przyznaje:

Widzowie byli zawiedzeni, że ta trzecia część różniła się w stylu bardzo od pierwszych dwóch - częściowo myślę, że nie mieli racji, bo nie da się zrobić filmu dzisiaj tak jak 30 lat temu. Myślę, że czwarta część będzie satysfakcjonująca, bo rodzaj żartu i komizmu jest bardziej podobny do tego z dwóch pierwszych - mówi nam Ilona Łepkowska.

Czy to Was zachęca do pójścia do kin? Zobaczcie rozmowę ze scenarzystką "Kogel Mogel"!