W połowie zeszłego roku Anna Mucha weszła w kolaborację z marką La Millou i zaprojektowała własną kolekcję kocyków dla dzieci (zobacz projekty Muchy). Ciepłe i przyjemne w dotyku okrycia sprzedawane są w Polsce w cenie od 150 do 300 złotych. Designerski talent aktorki został doceniony również poza granicami Polski.

Gwiazda "M jak miłość" na swoim blogu pochwaliła się, że kocyki jej projektu są hitem wśród mam w Korei Południowej i na Tajwanie. Na dowód Mucha zamieściła screeny z azjatyckich blogów, na których kobiety, takie jak ona, chwalą się swoimi pociechami owiniętymi w słodkie okrycia.

- Z ziemi polskiej do ... Azji! Jest mi niezwykle miło pochwalić się, że kocyki LaMillou, a także LaMillou by Anna Mucha eksportowane są i doceniane przez Mamy w Korei (Południowej) i na Tajwanie :))) - napisała Mucha.

Aktorka bez wątpienia ma smykałkę do interesów. Jesteśmy ciekawi czy taki, jakby nie patrzeć, międzynarodowy sukces zachęci Annę Muchę do dalszego projektowania? Póki co, gwiazda planuje podbić Amerykę. Zobacz: Mucha zagra na scenie w Kanadzie i USA

Anna Mucha promuje swoje kocyki: