Afera na Instagramie Jessiki Ziółek, partnerki Arka Milika! Zakochani aktualnie przebywają na wakacjach, na które wybrali się tuż po tym, jak Polska odpadła z Euro 2016. Jessica Ziółek co jakiś czas zamieszcza na swoim profilu na Instagramie relację z tej podróży. (Zobacz: Sposoby na aktywny wypoczynek w wakacje). Nie brakuje też selfie, które zazwyczaj wzbudzają najwięcej emocji i komentarzy. Podobnie było z jedną z ostatnich fotek. Jedna z fanek napisała, że mina, którą zrobiła partnerka Arkadiusza Milika jest niekorzystna. Niestety na próżno szukać go pod zdjęciem, bo najwidoczniej został usunięty, ale jego treść można wywnioskować z dalszej konwersacji. Rozpętała się afera! Jessica Ziółek nie byłaby sobą, gdyby nie odpowiedziała.

Ludzie ktorZy maja piękne życie cieszą sie z niego nie maja czasu na komentowanie i obrażanie innych ! Oczywiście można wyrażać swoją opinie :) :) urwę ta konwersacje bo nie prowadzi ona do niczego :) szanujmy sie :), napisała Jessica.

Fanka postanowiła się bronić i nie dawać za wygraną:

Nikt nie napisał, że wygląda sztucznie itp., rozumiem, że mając konto na insta i obserwując ludzi, można komentować jedynie w sposób "najpiękniejsza, idealna", bez obiektywnych spostrzeżeń... To jest przykre..

I jeszcze jedno... To, że komentuję nie w taki sposób jak inni by chcieli, nie oznacza, że czegoś zazdroszczę.. Proszę Was... Bądźmy dorośli, każdy ma swoje życie, tym bardziej ja nie uważam, że moje jest gorsze... Pozdrawiam ????