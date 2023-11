a skąd Pani wie od kiedy był on planowany, to że spodziewała się Pani publicznej spowiedzi z życia osobistego to się Pani przeliczyla, z całym szacunkiem jesli dla Pani mus- to małe serduszko bijące pod szczęściem dwojga rodziców to jest mi Pani po prostu żal i wstyd że ktoś taki wypowiada się pod moim profilem- odpowiedziała Małgosia.