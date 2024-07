Rihanna idzie jak burza. Po sukcesach poprzednich singli, piękna Barbadoska postanowiła wylansować kolejny. Jest nim utwór "We Found Love" z nadchodzącej płyty "Talk That Talk". Współtwórcą utworu jest jest Calvin Harris. Premierę krążka zaplanowano już na 21 listopada.



W teledysku, w roli chłopaka dziewczyny granej przez RiRi, występuje model i bokser Dudley O'Shaughnessy, któremu media przypięły już łatkę nowego faceta Rihanny. Sama zainteresowana jednak jak do pory nie potwierdziła tej plotki. Sugerując się po scenach z teledysku widać, że między parą iskrzy. Razem wyglądają na bardzo szczęśliwych, przeżywają wielką, nastoletnią miłość.



Podoba wam się "nowa" Rihanna?



