W miniony czwartek odbył się przedpremierowy pokaz teledysków Nataszy Urbańskiej i Patricii Kazadi. Nagrania zwieńczają kilkumiesięczną pracę wokalistek w projekcie Briana Allen'a "Poland... Why Not?". Klipem Patricii możemy podzielić się z wami już oficjalnie, świeżo po internetowej premierze.

Teledysk do "Go Crazy" został nagrany w jednym z muzycznych klubów znajdujących się w samym centrum Hollywood. Reżyserią zajął się David Palmer, ceniony w "mieściespełnionych marzeń" przez m.in. Toni Braxton czy Nelly Furtado. W wideo, Patricii towarzyszy zespół profesjonalnych tancerzy, którzy wygrali ogólnopolski konkurs zorganizowany przez wytwórnię Rokket Music.

Chociaż akcja teledysku toczy się głównie w klubie to prezentuje Patricię w różnych stylach, w różnych scenografiach. Mamy więc do czynienia z old schoolową dziewczyną i elegancką kobietę. "Go Crazy" to utrzymany w klubowym klimacie utwór, który z pewnością już wkrótce będzie można usłyszeć na większości polskich imprez. Ciekawe czy trafi na zagraniczne listy przebojów...

