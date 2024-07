Nicole Scherzinger nagrała właśnie teledysk do kolejnego singla promującego płytę "Killer Love". Na debiutancki album byłej wokalistki The Pussycat Dolls trafią trzy ballady. Jedną z nich jest piosenka "Try with me".



Wideo zostało nakręcone w lesie deszczowym Xilitla w Meksyku. Nicole na tle wodospadu, skał, ruin i bujnej roślinności wiruje w zwiewnej sukience i gra na pianinie. Całość robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Entuzjaści kobiecego piękna nie będą zawiedzeni.



