Lady Gaga wraca do formy! Po wydaniu czterech singli promujących płytę "Born This Way", przyszła pora na piąty. Tym razem jest to piosenka "Marry The Night", która otwiera album. W celu promocji utworu nakręcono teledysk trwający aż 14 minut!

Reklama

O klipie mówiło się bardzo dużo. Lady Gaga obiecywała go swoim fanom od kilku tygodni, ale dopiero wczoraj udało się go pokazać. Kilka godzin od premiery wystarczyło żeby wywołać niemałe zamieszanie w internecie. Większość serwisów z plikami wideo, w tym YouTube, blokuje teledysk twierdząc, że narusza prawa. Nam jednak udało się dotrzeć do nagrania.

W teledysku pokazana jest historia z życia Lady Gagi, która dostaje nagrodę od życia - kontrakt z wytwórnią płytową. Niestety, kontrakt zostaje zerwany bez wiedzy gwiazdy. Akcja klipu przenosi się na ulice Nowego Jorku. Ten teledysk ma wielkie szanse przejść do historii muzyki rozrywkowej!



Reklama

chimera