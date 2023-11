Reklama

Premiera filmu "Kler" to wielkie wydarzenie nie tylko w świecie filmowym. Kontrowersje związane z filmem są dla niego najlepszą formą reklamy. A kolejne komentarze i opinie sprawiają, że coraz więcej osób zgłasza swoją chęć do obejrzenia filmu.

Wśród głosów dotyczących "Kleru" nie mogło zabraknąć komentarzy reżysera i aktorów, którzy grają w nim główne role. Wojciech Smarzowski w wywiadzie przyznaje, że pokazał film wielu księżom i jednogłośnie powiedzieli, że nie dotyka on kwestii wiary. Reżyser przyznał, że było to jednym z jego zamiarów podczas realizacji.

Zobacz: "W tym filmie nie ma nic, co mogłoby urazić ludzi wierzących"! Janusz Gajos szczerze o filmie "Kler

Idąc do kina na "Kler", jak mówi Smarzowski, musimy się przygotować na znacznie cięższy film niż zapowiada to zwiastun. Oczywiście nie zabraknie też lekkich, zabawnych scen, ale zostały one nakręcone głównie po to, aby udało się obejrzeć go w całości. Jak przyznaje reżyser, jego celem jest wywołanie dyskusji. Trzeba przyznać, że to już się udało!

Reklama

Kadr z filmu "Kler"