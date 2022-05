Klaudia Helejcio bez humoru na spacerze w Sopocie. ZDJĘCIA PAPARAZZI

Znamy gwiazdy i plan drugiej edycji Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie w Operze Leśnej. Podczas 3 festiwalowych dni wystąpi ponad 30 gwiazd polskiej sceny muzycznej. Kto się pojawi? Grzeszczak, Margaret, Sarsa na Polsat SuperHit Festiwal 2016 W piątek, 27 maja będziemy świętować 35-lecie zespołu Lady Pank oraz 30-lecie zespołu Ira. Tego dnia odbędzie się również koncert platynowy, a na scenie pojawią się artyści, którzy sprzedali najwięcej płyt. W tym roku są to: Ania Wyszkoni, Andrzej Piaseczny, Bracia i Krzysztof Cugowski, Dawid Podsiadło, Enej, Golec Uorkiestra, Grzegorz Hyży, Perfect, Sound’n’Grace, Stanisława Celińska. Gościem specjalnym będzie Sylwia Grzeszczak. 28 maja podczas drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal widzowie zobaczą jubileusz Zbigniewa Wodeckiego oraz usłyszą największe przeboje roku. W tym koncercie wystąpią m.in. Antek Smykiewicz, Blue Cafe, Enej, Kasia Popowska, Margaret, Grzegorz Hyży, LemON, Natalia Nykiel, Sarsa, Szymon Chodyniecki. 29 maja odbędzie się oczywiście Kabareton. Poprowadzą go Ewa Błachnio oraz Piotr Bałtroczyk. Swoje skecze zaprezentują zaś m.in. Kabarety Ani Mru Mru, Neo-Nówka, Cezary Pazura, Marcin Daniec czy Kabaret Młodych Panów. Na czyj występ czekacie najbardziej? Zobacz także: Plejada gwiazd na Polsat SuperHit Festiwal 2015 Grzegorz Hyży gwiazdą dwóch dni Polsat SuperHit Festiwal. Sarsa wystąpi na festiwalu w Sopocie. Festiwal bez Margaret? To chyba niemożliwe.