Klaudia Halejcio świętuje pierwsze urodziny córki! Pokazała niepublikowane nagranie z porodówki

Świat Klaudii Halejcio pół roku temu wywrócił się do góry nogami. Aktorka została wtedy mamą małej Nel. Na swoim profilu na Instagramie często dzieli się wspólnymi zdjęciami, pokazuje jak spędzają czas oraz jak jej mała córeczka się rozwija. Nel skończyła właśnie pół roku, o czym Klaudia Halejcio poinformowała w mediach społecznościowych. Pochwaliła się również nowymi zdjęciami. Musicie to zobaczyć! Klaudia Halejcio o małej Nel: "Kiedy to zleciało?" Klaudia Halejcio od pół roku dostosowuje życie do swojego dziecka. Pierwszym krokiem była zmiana miejsca zamieszkania. Aktorka zamieniła swoje luksusowe mieszkanie w centrum miasta, na wygodny dom z ogrodem na obrzeżach. Całą swoją uwagę stara się poświęcić Nel, jednak czasami znajduje czas na samotną wizytę u fryzjera , czy randkę z partnerem. Choć sama często powtarza, że za każdym razem, gdy tylko wychodzi z domu, tęskni za swoją córką. Na jej profilu na Instagramie pojawiły się urocze zdjęcia, które mają upamiętnić pierwsze pół roku życia Nel. Klaudia Halejcio pokazała fankom nowe zdjęcia, na których pozuje razem z dzieckiem. Napisała również swoje przemyślenia, które często mają mamy. Zapytała "kiedy to zleciało?". A fanki od razu opowiedziały jej swoje historie o tym, że czas ciągle ucieka, a ich pociechy rosną jak na drożdżach. Obserwatorzy zauważyli również, że córka aktorki jest bardzo podobna do taty. Zobacz także: Klaudia Halejcio w szczerym wyznaniu. "Walczę, by pozbyć się reszty kompleksów" Celebrytki, które są świeżo upieczonymi mamami , często w swoich mediach społecznościowych dzielą się fotografiami swoich maluchów. Klaudia Halejcio zamieściła piękne zdjęcia, na których...