Klaudia Halejcio po występie w "Tańcu z Gwiazdami" przystopowała swoją medialną karierę. Coraz rzadziej możemy ją oglądać na salonach, a młoda aktorka najprawdopodobniej skupia się na pielęgnowaniu związku z Tomaszem Barańskim. Ostatnio jednak pojawiła się u boku tajemniczego muzyka. Zobacz: Klaudia Halejcio pokazała się w towarzystwie Jarka Wista. co ich łączy?

Okazuje się, że połączył ich wspólny projekt, a gwiazda wystąpiła gościnnie w jego teledysku, który miała premierę kilka dni temu. „Jak mam zapomnieć”, to pierwsza propozycja singlowa drugiej płyty Jarka Wista "Na swojej skórze". Teledysk do utworu został nagrany we współpracy z nominowanym do nagrody Fryderyka Michałem Braumem. Klip opowiada o trudnych sytuacjach w związku, które czasami mogą zniszczyć nawet najpiękniejszą miłość.

Widzieliście już?

