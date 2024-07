1 z 8

Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się informacje o nowej parze w show-biznesie. Według doniesień prasowych Klaudia Halejcio jest z wzajemnością zakochana w Tomasz Barańskim. Para poznała się na planie "Tańca z Gwiazdami", jednak Halejcio ani Barański nigdy nie potwierdzili krążących plotek. Klaudia Halejcio swoją karierę w show-biznesie rozpoczęła m.in. rolą w serialu "Złotopolscy". Po kilku latach młoda aktorka stała się jedną z piękniejszych gwiazd. Zobacz: Seksowna Halejcio na konferencji. Ona wie jak przyciągnąć spojrzenia

Okazuje się, że o Kladudii Halejcio już wkrótce znowu zrobi się głośno. Wszystko za sprawą nowego projektu w którym występuje. Aktorka wzięła udział w nagraniu teledysku do piosenki Jarka Wista. Muzyk, którego widzowie mogą pamiętać z programu "Szansa na Sukces" czy z projektu "Swinging with Sinatra", ze swoją nową płytą szykuje się do podboju rynku muzycznego. Promocję krążka rozpoczął od nagrania teledysku do utworu "Jak mam zapomnieć". W klipie pojawi się Klaudia Halejcio, która zazwyczaj nie przyjmuje takich propozycji. Sama aktorka twierdzi, że w tym przypadku było inaczej. Po przesłuchaniu płyty Jarka Wista była zachwycona jego muzyką.

Płyta Jarka Wista trafi do sprzedaży 25 maja, jednak już za kilka dni będziemy mogli zobaczyć premierę teledysku z udziałem Klaudii Halejcio.

Jesteśmy ciekawi jak młoda aktorka zaprezentowała się w nowej roli. Zobaczcie zdjęcia z planu:

