Klaudia Halejcio kilka tygodni po narodzinach córeczki, przeprowadziła się razem z partnerem Oskarem do luksusowej willi. Przepiękny dom wciąż robi wrażenie na tysiącach fanów, ale także poprzednie mieszkanie pięknej aktorki zachwycało stylem i niesamowitym klimatem.

Jak się okazało, choć w głębi serca Klaudia Halejcio chciała się przeprowadzić do nowego domu, to jednak rozstanie z poprzednim mieszkaniem, było dla niej bardzo ciężkie. Gwiazda przeżywała niełatwe chwile i nawet zdarzało jej się przez to płakać!

Klaudia Halejcio nie mogła się rozstać ze swoim poprzednim mieszkaniem!

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Klaudią Halejcio podczas gali Flesz Fashion Night. Aktorka zdradziła nam, że mimo radości z przeprowadzki, bardzo trudno było jej rozstać się z mieszkaniem, w którego urządzenie włożyła wiele serca, a także spędziła w nim mnóstwo pięknych chwil.

- Było mi szkoda. Płakałam i robiłam pożegnanie. Powiedziałam Oskarowi "kochanie, ty musisz wyjść, bo ja muszę sama to załatwić, ja muszę odpuścić mentalnie moje miejsce, które było moim spełnieniem, moją singielską oazą". Tam wszystko było dopracowane, tam w każdym detalu byłam ja - powiedziała nam Klaudia Halejcio.

A jak zatem aktorka czuje się w nowym domu? Czy jest on spełnieniem jej marzeń? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

