Klaudia Halejcio przeżyła chwile grozy. Na miejscu pojawiła się pojawiła się straż pożarna! 

Klaudia Halejcio w zaledwie kilka miesięcy zmieniła swoje życie! Gwiazda "Pierwszej miłości" niedawno została mamą , a kilka dni temu przeprowadziła się z rodziną do pięknej willi w Warszawie. Aktorka i jej partner Oscar zdecydowali się sprzedać swoje dotychczasowe mieszkania i zamienili je na 500-metrowy dom z basenem, stawem i imponującym ogrodem . Teraz w relacji na Instastory pokazała, jak relaksuje się we własnym ogrodzie. Gwiazda wybrała nietypowy sport... i gra w golfa! Klaudia Halejcio gra w golfa w swojej posiadłości! Klaudia Halejcio jeszcze do niedawna mieszkała w apatamencie w centrum Warszawy, jednak po narodzinach dziecka razem z partnerem zdecydowali się przenieść w spokojniejsze miejsce i kupili willę z ogrodem. Teraz aktorka, kiedy chce wyjść na długi spacer nie musi nawet opuszczać własnego ogrodu! Okazuje się, że to idealny teren do rekreacji i Klaudia Halejcio gra w ogrodzie w golfa. Spodziewalibyście się, że gwiazda ma taką pasję? Zobacz także: Klaudia Halejcio pokazała swój ogród. Wielkie oczko wodne, mnóstwo zieleni. Jest pięknie! Klaudia Halejcio zdradziła, kto będzie pomagał jej dbać o dom Klaudia Halejcio zachwyciła swoich fanów kolejną relację z domu marzeń, w którym zaledwie kilka dni temu zamieszkała razem z partnerem Oskarem i córką Nel. Pod ostatnim zdjęciem aktorki pojawiły się pytania, czy gwiazda sama będzie dbała o tak duży dom! Halejcio jak ty ogarniesz taki duży dom ❤️- zapytała jedna z Internautek. Klaudia Halejcio zdecydowała się odpowiedzieć na komentarz i wyznała, że pewnie będzie potrzebowała pomocy, ale na razie para stara się samodzielnie wykonywać wszystkie domowe prace, co przy małym dziecku wcale nie jest łatwe! Myślę, że będę kogoś potrzebowała raz na jakiś czas do pomocy, bo ciężko,...