Klaudia Halejcio nie może narzekać na nudę. Nie tylko spełnia się jako mama ale również zdradziła, że rusza z przygotowaniami do ślubu z Oskarem, z którym wspólnie wychowują córeczkę. Nie ukrywa, że w ostatnim czasie ma coraz mniej czasu na aktorstwo. W rozmowie z Party.pl przyznała:

Reklama

Może już powoli powinnam przejść na emeryturę

Co ją skłoniło do takiego przemyślenia?

Klaudia Halejcio o emeryturze

Klaudia Halejcio w filmach i reklamach debiutowała, jako mała dziewczynka. Już jako zaledwie 10-latka zaczęła również swoją przygodę w "Złotopolskich", co oznacza, że jej kariera trwa ponad 20 lat.

Może już powoli powinnam przejść na emeryturę i powoli tak się dzieje - przyznała ze śmiechem w rozmowie z Party.pl.

Klaudia Halejcio przyznała, że po urodzeniu córki nieco przystopowała z zawodowymi wyzwaniami, by skupić się na macierzyństwie:

Najważniejsza rola, jaką teraz gram, jest bycie mamą. To spowodowało, że odsunęłam się trochę od rzeczy zawodowych, zaczęłam robić kontent w social mediach(...) Równocześnie jest kabaret. (...) Ale na rzecz kabaretu zrezygnowałam z grania w teatrze, bym mogła być częściej w domu. Teraz to, co grałam w teatrze, czyli wszystkie komediowe rzeczy, przerzuciłam do internetu.

Co jeszcze inspiruje Klaudię Halejcio? Co aktualnie sprawia, że czuje się szczęśliwa? Czy wróci jeszcze do filmów? Zobaczcie nasz nowy wywiad z aktorką.

Reklama

Zobacz także: Tak wyglądały zaręczyny Klaudii Halejcio! Jej partner zorganizował niesamowitą niespodziankę. WIDEO