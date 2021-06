Klaudia Halejcio spełnia się w roli mamy. Aktorka opublikowała w sieci krótkie nagranie z pierwszego spaceru ze swoją malutką córeczką, dzięki czemu fani gwiazdy mogą zobaczyć wózek małej Nel w całej okazałości. Pierwsza "bryka" dziewczynki naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie sami! Spójrzcie również na Klaudię Halejcio, która zaledwie kilka dni po porodzie zachwyca swoim wyglądem. Klaudia Halejcio w świetnej formie kilka dni po ciąży Klaudia Halejcio została mamą dokładnie 2 czerwca, a kilka dni później pokazała w sieci nagranie na którym po raz pierwszy pochwaliła się swoim szczęściem. Świeżo upieczona mama zdradziła wówczas, co czuła, kiedy jej córeczka pojawiła się na świecie. Wszystko poszło dobrze, chociaż myślałam, że będzie mi ze wszystkim łatwiej. Nie było tak łatwo - boli potężnie. Były łzy, płacz, no ale po prostu ten brzdąc wynagradza wszystko- wyznała Klaudia Halejcio. Od tamtej chwili aktorka co jakiś czas publikuje w sieci zdjęcia lub nagrania, na których widać jej ukochaną córeczkę. ostatnio fani gwiazdy mogli zobaczyć fragment wózka małej Nel. Teraz z kolei Klaudia Halejcio podczas relacji na InstaStories pokazała piękną limuzynę córki w całej okazałości! Klaudia Halejcio ma już za sobą pierwszy spacer z córeczką. My jesteśmy zachwyceni wózkiem małej Nel! Przypominamy, że jest to wózek marki Cybex model Priam 2.0 Petticoat by Jeremy Scott. Czerwona "bryka" z charakterystyczną kokardą robi wrażenie! Spójrzcie również, jak pięknie wygląda świeżo upieczona mama! Jak widać, macierzyństwo sprawia aktorce wiele radości i szczęścia. Patrząc na ten kadr aż trudno uwierzyć, że Klaudia Halejcio dopiero co była w ciąży. Aktorka zachwyca...