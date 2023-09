Hejt na Renatę Kaczoruk na profilu Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz chciał się pochwalić gorącym zdjęciem swojej partnerki z kampanii reklamowej firmy bieliźnianej. Modelka pozuje na nim w zmysłowej, koronkowej bieliźnie i wygląda przepięknie. Lubię To. K. - napisał Wojewódzki na swoim Facebooku. Reakcja fanów? Do przewidzenia! W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo negatywnych wpisów na temat ukochanej showmana. Fani podziwiają jej urodę i figurę, lecz... krytykują charakter. Renata Kaczoruk musi mierzyć się z ogromną falą hejtu za zachowanie w programie "Azja Express". Modelka dała się poznać w show, jako osoba, która za wszelką cenę dąży do zwycięstwa. Niekoniecznie podoba się to wielbicielom programu. Po raz kolejny dali oni temu wyraz pod wpisem Kuby Wojewódzkiego. Polecamy: Konstruktywna krytyka, czyli kanapkowy feedback Piękna jest, nie można tego ukryć :) szkoda tylko, że pokazała się w programie ze strony wrednej i nielubianej kobity. Człowiek ma dwie twarze, ona pokazała swoją prawdziwą, która nie przypadła nam do gustu. Smutne, może i ładna. Po poprawce w fotoshopie... na zdjęciu można wiele poprawić. Charakteru nie zmienisz. Świetny przykład na potwierdzenie, że piękno pochodzi z wnętrza. Co z tego, że buzia ładna kiedy charakter to samo zło? - czytamy na profilu dziennikarza. Okazuje się jednak, że nie wszyscy mają podobne zdanie. Natychmiast pojawiły się również głosy obrony modelki. Znasz osobiście? - zapytał ktoś. Kobieta piękna i z charakterem. Program tv to tylko program. Jest montowany, nie pokazuje całości. Liczy się wygrana i show. Trzeba człowieka poznać osobiście aby oceniać. Po za tym to Kuba będzie z nią tworzył związek, a nie Wy. Hejt na Renatę Kaczoruk jest uzasadniony?...