Klaudia Halejcio odsłoniła ciążowy brzuszek! Gwiazda pokazała, jak zmieniło się jej ciało

Klaudia Halejcio już w czerwcu powita na świecie swoje pierwsze dziecko, a ostatnio zdradziła również, że będzie to córeczka! Radość i ekscytacja przyszłej mamy nie ma końca, a jej fani są zachwyceni. Gwiazda, która co chwilę publikuje zdjęcia swojego ciążowego brzuszka w podkreślających go ubraniach, teraz postanowiła pokazać swoje kształty w pełnej okazałości, a przy okazji przypomnieć, jak wyglądała przed ciążą.

ZOBACZ WIDEO Ponad 20 polskich gwiazd zostało mamami w 2020 roku! To był prawdziwy baby boom 04:38

Ciężarna Klaudia Halejcio pokazała, jak zmieniło się jej ciało

Kiedy w walentynki Klaudia Halejcio postanowiła ogłosić, że zostanie mamą, gratulacji od fanów nie było końca. Od tego czasu gwiazda chętnie dzieliła się z nimi swoimi przygotowaniami do swojej największej życiowej roli i przez długi czas trzymała ich w niepewności, czy przywita na świecie córeczkę, czy synka.

Jak się okazuje, aktorka sama nie mogła poznać płci swojego dziecka, bo - jak sama przyznała - maluszek podczas badań skrupulatnie "ukrywał swoje wdzięki". Teraz, kiedy już wiadomo, że przyszli rodzice spodziewają się dziewczynki, w domu trwają negocjacje imienia. Tymczasem Klaudia, która jest w zaawansowanej ciąży, postanowiła pokazać, jak na przestrzeni ostatnich miesięcy zmieniło się jej ciało. Gwiazda zestawiła ze sobą dwa zdjęcia - na jednym pozuje przed lustrem z prawdziwym sześciopakiem, a na drugim odsłaniała okrągły brzuszek, prezentując go w całej okazałości. Co więcej, zmianę widać nawet na twarzy aktorki!

Czy powiedzenie, że córeczka odbiera mamie urodę, sprawdziło się w jej przypadku? Fani Klaudii Halejcio są jednego zdania...

- Zmiana na + ❤️ 🙌

- Pięknie vs przepięknie

- Ciąża Ci służy 🤩 ✨

- Pięknie ❤️ jak widać córeczka wcale nie odbiera urody mamie 😊

- Ładniej w ciąży 🙌 ❤️ ❤️

- Najpiękniejsza metamorfoza ever! 😍 Bądźcie zdrowi! 🥰

- Z decydowanie piękniejsza ❤️

Musimy przyznać, że Klaudia Halejcio wygląda naprawdę kwitnąco! Same zobaczcie.

Zobacz także: Klaudia Halejcio z brzuszkiem! Aktorka pokazała, jak trenuje w ciąży

Klaudia Halejcio opublikowała swoje zdjęcie przed ciążą i w trakcie ciąży. Fani aktorki są jednego zdania - obecny stan bardzo jej służy.

Instagram

Córeczka gwiazdy przyjdzie na świat w czerwcu. Brzuszek Klaudii Halejcio jest już naprawdę sporych rozmiarów.