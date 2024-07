Klaudia Halejcio znana jest z tego, że może pochwalić się świetną sylwetką. Gwiazda przyznaje jednak, że uwielbia gotować i jeść i czasem zdarzają jej się dietetyczne grzeszki. Jaki zatem ma sposób na utrzymanie idealnie szczupłej figury?

Co jakiś czas robię sobie detoks sokowy, żeby oczyścić swój organizm. To jest taki moment, w którym zajmuję się sobą i później przygotowuje się do tego detoksu, jedząc zdrową żywność. Czasami jest tak, że pozwalamy sobie na małe odstępstwa od diety i pojawiają się burgery.