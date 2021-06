Klaudia Halejcio na pierwszym spacerze z córką. Młoda mama zachwyca swoim wyglądem! 

Klaudia Halejcio 2 czerwca po raz pierwszy została mamą ! Na świat przyszła urocza dziewczynka, która otrzymała bardzo oryginalne imię, Nel. Piękna aktorka nie posiada się ze szczęścia, że może już tulić swoją pociechę, jednak pierwsze chwile po porodzie, są dla młodej mamy dosyć trudne. Klaudia Halejcio opublikowała InstaStories, na którym nie może powstrzymać łez. Dolegliwości bólowe po porodzie mocno dają się we znaki świeżo upieczonej mamie. Zobaczcie, co powiedziała gwiazda. Zobacz także: Ciężarna Klaudia Halejcio się zaręczyła? Na palcu aktorki pojawił się nowy pierścionek, który od razu wywołał spekulacje Klaudia Halejcio o trudnych chwilach po porodzie Klaudia Halejcio o tym, że została mamą, poinformowała fanów z opóźnieniem. Choć jej córeczka urodziła się 2 czerwca, to gwiazda zdecydowała się ogłosić radosną nowinę dopiero pięć dni później. Nikt nie domyślał się, że poród gwiazdy już się odbył, ponieważ na jej Instagramie, regularnie pojawiały się posty i relacje. Okazało się jednak, że Klaudia Halejcio udostępniła swoje konto przyjaciółce, a sama w tym czasie mogła na chwilę odetchnąć i zająć się swoim maleństwem. Teraz jednak gwiazda wróciła do swoich fanów i oczywiście relacjonuje pierwsze chwile ze swoją córeczką. Klaudia Halejcio jest niezwykle wzruszona i nie może nawet na chwilę oderwać się od swojej pociechy - co pewnie zrozumie każda mama. Aktorka zdradziła, że maleństwo otrzymało dziesięć punktów w skali Apgar, a także opowiedziała o swoim porodzie. Przyznała, że choć poród przebiegł dobrze, to jednak wcale nie było jej łatwo. - Nelusia jest cudowna. Dostała dziesięć punktów. W dzień dziecka zrobiła nam prezent - w nocy odeszły mi wody, urodziłam w sumie...