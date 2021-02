Klaudia Halejcio jest w ciąży! "Na taką rolę czekałam całe życie!" Pokazała przepiękne zdjęcie z ukochanym

Klaudia Halejcio walentynki postanowiła wykorzystać na ogłoszenie szczęśliwej nowiny. Aktorka pochwaliła się nie tylko zdjęciem z partnerem, ale poinformowała też, że zostanie mamą!

Klaudia Halejcio zostanie mamą. Aktorka i jej partner Oscar spodziewają się pierwszego dziecka. Na Instagramie gwiazda opublikowała zdjęcia z romantycznej sesji i pochwaliła się zdjęciami USG. W opisie zdradziła, że to jej najważniejsza rola, na którą czekała całe życie:

Na taką role czekałam całe życie! 🤰🏻❤️ To niesamowite jaka jestem szczęśliwa! 🙈🥰 Chyba nawet nie potrafię ubrać tego w słowa by wyrazić swoje szczęście!!! 😍 Cierpliwie przygotowywałam się, żeby Wam o tym powiedzieć. Teraz, kiedy mogę się podzielić z Wami tą wspaniałą wiadomością - czuję się niesamowicie! Aaaa.... będę Mamą! ❤️🤰🏻

Pod zdjęciem Klaudii Halejcio, w którym pochwaliła się szczęśliwą nowiną posypały się gratulacje:

Tylko spójrzcie, w jaki sposób Klaudia Halejcio ogłosiła, że zostanie mamą!

Klaudia Halejcio już od jakiegoś czasu spotyka się z Oscarem. Z okazji swoich 30. urodzin pochwaliła się swoim fanom zdjęciami z nowym partnerem i przy okazji zdradziła, jakie prezenty dostała od mężczyzny. W rozmowie dla magazyny "Party" opowiedziała, jak się poznali:

To prawda, pojawił się w moim życiu ktoś dla mnie ważny. Ma na imię Oskar. Znajomi żartują, że mogę już kończyć karierę aktorską, bo już swojego Oscara zdobyłam. Chociaż to tak naprawdę to on zdobył mnie. Poznaliśmy się przez wspólnego znajomego. Oskar jest biznesmenem i z dużym powodzeniem działa w branży internetowej - przyznała aktorka w rozmowie z magazynem Party w październiku 2020 roku.