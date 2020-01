Pojawiło się pierwsze zdjęcie z planu "Hotel Paradaise"! Klaudia El Dursi zachwyca swoją stylizacją!

Klaudia El Dursi była jedną z faworytek do zwycięstwa w programie "Top model". Chociaż ostatecznie nie udało jej się dojść do finału, to jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Modelka od niedawna przebywa na Bali, gdzie nagrywany jest program "Hotel Paradaise". Klaudia poprowadzi nowe show TVN7, którego premiera zaplanowana jest na koniec lutego. W mediach społecznościowych właśnie pojawiło się pierwsze zdjęcie z planu programu, na którym możemy zobaczyć uroczą Klaudię w pięknej, zwiewnej sukience. Wiemy gdzie ją dostaniecie!

Klaudia El Dursi na planie "Hotel Paradaise" zachwyca swoją stylizacją!

Klaudia El Dursi swoją urodą podbiła serca jurorów na castingu i od razu dostała przepustkę do domu "Top Model". Udział w programie pozwolił modelce zyskać nie tylko popularność, ale także przepustkę do kariery w... telewizji! Już niedługo śliczna 30-latka poprowadzi program "Hotel Paradaise", który bije rekordy oglądalności na całym świecie. Na najnowszym zdjęciu z planu show, możemy zobaczyć Klaudię w przepięknej, zwiewnej sukience, która z pewnością przypadnie do gustu wielu kobietom!

Klaudia zaprezentowała się w białej, długiej sukience firmy Nissa. Już teraz możecie ją dostać w cenie 999 zł! Trzeba przyznać, ze od stylizacji nie można oderwać wzroku, a Klaudia prezentuje się w niej naprawdę zjawiskowo!

Przyznamy szczerze, że my już nie możemy się doczekać kolejnych ujęć z planu "Hotel Paradaise"! A Wam, jak się podoba sukienka Klaudii El Dursi? Chciałybyście mieć taką w swojej szafie?

Klaudia w programie "Top model" zachwyciła jurorów i otrzymała złoty bilet! Jak modelka poradzi sobie w roli prowadzącej? Tego dowiemy się już pod koniec lutego!