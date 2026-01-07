Klaudia El Dursi, znana celebrytka i modelka, chętnie dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Szczególnie skrupulatnie dzieli się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w temacie macierzyństwa, odkąd została mamą po raz trzeci. Córeczka skradła całe jej serce, a sama Klaudia nie ukrywa, że choć bywają trudne chwile, miłość wypełnia ją doszczętnie. Teraz opublikowała szczególnie wyjątkowy dla niej wpis.

Klaudia El Dursi nie kryje radości

Na instagramowym profilu Klaudii pojawiła się seria zdjęć z zimowego spaceru z córeczką Carmen. Jak sama modelka przyznała, wyjście było dla niej tym bardziej szczególne, że sama uwielbia śnieg.

Lubię śnieg. Ma w sobie coś magicznego. Jest taki niedostępny, wyczekany i ulotny. Zmienia wszystko w bajkową krainę i uwielbiam, jak chrupie pod stopami

Jednocześnie Klaudia z dużą dozą nieśmiałości przyznała się swoim odbiorcom, że udała się z pociechą dopiero na pierwszy spacer w tym roku.

Trochę wstyd przyznać, ale dziś był nasz pierwszy spacer w nowym roku i choć nie miałam tego na liście postanowień, to takich chwil na świeżym powietrzu chciałabym więcej

Mimo wszystko urocze kadry z roześmianą Carmen wywołały ogromny zachwyt wśród obserwatorów Klaudii.

Trudne chwile w domu Klaudii

Jak mogliśmy się przekonać, radosne chwile to nie wszystko. Klaudia El Dursi otwarcie przyznała jakiś czas temu, że przeżywa jeden z trudniejszych momentów w swoim życiu jako mama. Na Instagramie podzieliła się emocjonalną relacją, w której opisała wyczerpujące dni i noce z nowonarodzoną córką. Mimo że macierzyństwo daje jej wiele radości, obecna sytuacja wymaga od niej ogromnej siły i cierpliwości.

Nie pamiętam, kiedy mała spała dłużej niż 1,5h ciągiem, pobudki co 20-30 min. Max godzina to nasza codzienność. Bywa też tak, że godzinę w nocy spędzamy na gadaniu. Jeszcze troszkę siły mam, ale powiem... Lekko nie jest. Każdego dnia sobie powtarzam, że w końcu kiedyś zacznie spać..., bo zacznie, prawda?

Otwartość El Dursi spotkała się z pozytywnym odbiorem jej obserwatorów. Wiele osób doceniło fakt, że celebrytka pokazuje macierzyństwo takim, jakim jest – pełnym trudów, ale też pięknych chwil. Podkreśliła, że ważne jest mówienie o tych trudnych emocjach bez tabu.

