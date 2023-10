Klaudia El Dursi zdradziła nam, jak chce urządzić swój nowy apartament. Kiedy wprowadzi się do wymarzonego gniazdka? W ostatnich miesiącach w życiu Klaudii El Dursi dzieje się naprawdę sporo. Dzięki udziałowi w programie "Top Model" zdobyła ogromną popularność i szybko okazało się, że zostanie prowadzącą nowego show "Hotel Paradise". Jak już wiemy, program okazał się hitem i teraz widzowie mogą oglądać jego drugą edycję. Jakiś czas temu Klaudia El Dursi podczas relacji na InstaStories przyznała, że również w życiu prywatnym czeka ją spora rewolucja. Okazało się wówczas, że piękna celebrytka urządza swoje nowe, wymarzone mieszkanie. My zapytaliśmy Klaudię, w jakim stylu będzie jej apartament i kiedy się do niego wprowadzi.

Posłuchajcie, co powiedziała nam Klaudia El Dursi!

Klaudia El Dursi już wkrótce przeprowadzi się do wymarzonego mieszkania.

