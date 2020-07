Klaudia El Dursi i Paulina Krupińska to dwie piękności, które podbijają polski show biznes! Ostatnio panie miały okazję się spotkać i zrobiły sobie wspólne zdjęcie. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" udostępniła je na swoim Instagramie, a fani nie mają wątpliwości, że miss i modelka wyglądają jak siostry. Faktycznie, podobieństwo obu pań jest niesamowite! Sami zobaczcie.

Klaudia El Dursi i Paulina Krupińska na wspólnym zdjęciu wyglądają jak siostry!

Skromne, piękne i ambitne - to z pewnością można powiedzieć o Paulinie Krupińskiej i Klaudii El Dursi. Miss Polonia 2012 już od kilku lat jest obecna w polskim show biznesie, gdzie radzi sobie naprawdę świetnie! Od kilku miesięcy jest także prowadzącą "Dzień dobry TVN".

Z kolei przepustką do wielkiej kariery Klaudii El Dursi stał się program "Top Model". Tuż po zakończeniu programu modelka otrzymała propozycję poprowadzenia nowego show TVN7, "Hotel Paradise", gdzie poradziła sobie naprawdę świetnie! Po wakacjach będziemy mogli obejrzeć także drugą edycję show, gdzie również w roli prowadzącej zobaczymy Klaudię El Dursi.

Jak się okazało, Paulina Krupińska mocno kibicowała Klaudii podczas jej udziału w "Top Model". Miss Polonia napisała o tym na Instagramie, pod zdjęciem z prowadzącą "Hotel Paradise".

Tak bardzo kibicowałam tej dziewczynie w @topmodelpolskatvn 🙌🏻😉❤️ @klaudia_el_dursi to jedna z najpiękniejszych kobiet jakie miałam okazje poznać i niezwykle ciepła osoba.

Fani w komentarzach pod postem zachwycają się urodą obydwu Pań, ale także zauważyli, że gwiazdy TVN wyglądają jak siostry!

- Jak siostry 😍 - Jakie jesteście podobne 😮💗 - O rany jak siostry - Wyglądacie jak siostry piękne 😉 - piszą fani.

Klaudia El Dursi odpowiedziała na jeden z komentarzy i przyznała rację fanom!

tak samo pomyślałyśmy robiąc zdjęcie 🙈☺️🤗🥰

A Wy jak uważacie? Faktycznie są do Klaudia El Dursi i Paulina Krupińska są do siebie podobne? Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Instagram

Już wkrótce Klaudię El Dursi ponownie zobaczymy roli prowadzącej "Hotel Paradise"! Druga edycja zgodnie z planem powinna pojawić się już we wrześniu.

Instagram

Paulinę Krupińską możemy oglądać zaś w programie "Dzień Dobry TVN"