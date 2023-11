2 z 4

Ania i Robert Lewandowscy do tej pory nie zdecydowali się pokazać twarzy Klary. Sportowcy umieszczają zdjęcia dziecka w sieci. Ale dziewczynka zawsze stoi tyłem do obiektywu. To i tak nie przeszkadza internautom, aby podpatrywać stylizacje córki Ani i Roberta. A te w mgnieniu oka znikają z półek sklepowych! Najnowszy zimowy kombinezon, w który została ubrana dziewczynka szybko (chyba) nie zostanie wyprzedany. Dlaczego?