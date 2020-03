Klara Lewandowska nie nudzi się na kwarantannie. Tylko spójrzcie, jak bawi się z tatą

Anna i Robert Lewandowscy szykują się do przyjścia na świat ich drugiego dziecka. Już za miesiąc po raz kolejny zostaną rodzicami. Tym bardziej muszą na siebie uważać w dobie panującej na całym świecie epidemii koronawirusa. Anna i Robert stosują się do zaleceń i wraz z Klarą spędzają czas w domu.

Choć mogłoby się wydawać, że dziewczynka jest już znudzona, wszystko wskazuje na to, że jest wręcz przeciwnie. Zobaczcie, jaką nową zabawę wymyśliła wraz z tatą. Robert Lewandowski miał spore wyzwanie przed sobą!

Roberta Lewandowski bawi się ze swoją córką Klarą

Klara Lewandowska jeszcze nigdy nie spędzała tyle czasu z rodzicami! Przypomnijmy, że niedawno Robert Lewandowski doznał poważnej kontuzji nogi, co zmusiło go do zrezygnowania na jakiś czas z treningów i rozgrywek. Teraz z kolei cała rodzina chroni się przed koronawirusem spędzając wspólne chwile w domu. Klara jest naprawdę szczęśliwa, o czym świadczą zdjęcia i nagrania, które pojawiają się w internecie.

Niedawno mogliśmy podziwiać, jak dziewczynka gra z tatą w piłkę nożną i strzela mu karne. Teraz z kolei Robert musiał dostosować się do jej zainteresowań. Piłkarz zgodził się na to, aby córeczka pomalowała mu twarz!

Ciąg dalszy zabaw w domu trwa... 🌼🤗 Kreatywność: wchodzimy na high level😎😁😁😁 - napisała pod zdjęciem Klary i Roberta rozbawiona Anna Lewandowska.

Musimy przyznać, że Robert to tata na medal! Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Już niedługo ich rodzina się powiększy. Trzymamy kciuki!