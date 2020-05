Klara Lewandowska ma uroczą fryzurkę! Córeczka ma włosy po mamie

Ania Lewandowska pochwaliła się nowym uroczym nagraniem ze swoją córeczką Klarą. Widać na nim, jak dziewczynka bawi się przepięknym domkiem dla lalek, ale także możemy zobaczyć uroczą fryzurkę starszej pociechy trenerki. Wygląda na to, że Klara odziedziczyła włosy po mamie! Zobaczcie!

Zobacz także: Zmęczona Ania Lewandowska przyznaje, że pokonały ją dzieci! "Kawy poproszę. Najlepiej wiadro"

Ania Lewandowska pochwaliła się nowym nagraniem z Klarą

Ania Lewandowska należy do grona gwiazd, które strzegą swojej prywatności. Chociaż trenerka często dzieli się zdjęciami pociech w mediach społecznościowych, to jednak nigdy nie możemy zobaczyć ich twarzy. I chociaż nie wiemy jak naprawdę wygląda Klara czy Laura, to możemy dostrzec np. jaką fryzurę nosi aktualnie 3-latka!

Wygląda na to, że Klara zapuszcza włosy! Na najnowszym nagraniu dodanym przez Anię Lewandowską możemy zobaczyć, jak dziewczynka bawi się domkiem dla lalek. W zabawie towarzyszy jej oczywiście mama. Z tego też względu łatwo można dostrzec jak podobne fryzury nosi zarówno Ania jak i jej córeczka Laura! Co więcej widać, że włosy zarówno u mamy jak i córeczki, falują się w ten sam sposób. Jeśli Klara jeszcze trochę poczeka, to pod względem fryzury będzie niemal kopią mamy!

Wy też zauważacie to niesamowite podobieństwo? Wygląda na to, że jaka mama taka córka. Ciekawe czy Laura również będzie miała taką fryzurkę. Robert Lewandowski ma naprawdę wspaniałe trzy dziewczyny obok siebie.

Tymczasem zobaczcie jak wygląda fryzura Klary!

Instagram

Ania Lewandowska od 6 maja 2020 roku jest szczęśliwą mamą dwóch córeczek - Laury i Klary! Niedawno cała rodzinka pochwaliła się uroczym, wspólnym zdjęciem!