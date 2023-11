Dziś Klara Lewandowska świętuje swoje drugie urodziny! Córka Anny i Roberta Lewandowskich to jedna z najpopularniejszych dziewczynek w Polsce. Wszystko za sprawą kont w mediach społecznościowych swoich rodziców. Trenerka i piłkarz często pokazują zdjęcia dziewczynki w sieci, zdradzając przy okazji, co nosi ich pociecha. Dresik w lamy do zabaw na podłodze, lekki bezrękawnik, aby móc z tatą pobiegać za piłką, różowa kurteczka w biedronki - idealna na każdą okazję. Wszystko co założy Klara wyprzedaje się w mgnieniu oka i nie ma zatem wątpliwości, że Klara to prawdziwa trendsetterka!

Nie wyobrażamy sobie życia bez naszej małej iskierki. Dwa latka pięknego i bezwarunkowego szczęścia i miłości! Tak bardzo kocham - napisała Anna na Instagramie.

Zobaczcie najlepsze stylizacje Klary. My życzymy jej wszystkie najlepszego :*