Anna Lewandowska i jej 2-letnia córeczka Klara nigdy nie opuszczają żadnego meczu Roberta. Mimo że ostatni tydzień dla Anny Lewandowskiej był bardzo intensywny - odbyła się bowiem kolejna edycja jej słynnego obozu treningowego "Camp by Ann", to jednak gwiazda wsiadła w samolot, żeby w sobotę kibicować podczas jego meczu w Monachium, w którym Bayern Monachium zmierzył się z Eintrachtem Frankfurt. Oczywiście Klary też tam nie zabrakło. Zobaczcie, jak słodko dopingowała Roberta!

Klara Lewandowska kibicuje Robertowi

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie serię zdjęć i nagrań z meczu swojego męża. Trenerka pokazała tradycyjną fotografię na tle loga klubu, a także zaprezentowała się w klubowej koszulce. Jednak to, co najbardziej rozczula, to nagranie z samochodu, na którym słychać, jak 2-letnia Klara Lewandowska kibicuje swojemu tacie.

Tata gol, tata gol - śpiewa Klara.

Dzięki takiemu dopingowi Robert Lewandowski nie mógł nie dać z siebie wszystkiego na boisku! Bayern Monachium wygrał 5:1 i wywalczył mistrzostwo Niemiec. Dzięki temu Robert Lewandowski po raz czwarty został królem strzelców Bundesligi!

Anna Lewandowska zawsze wspiera Roberta

Z takim wsparciem Robert Lewandowski został po raz czwarty został królem strzelców Bundesligi!

