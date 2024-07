1 z 4

Od dzisiaj w kinach prawdziwy Dzień Kobiet! W premierowych propozycjach królować będą matki, siostry i przyjaciółki! Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU. Zaczynamy od:

Dzień Matki Mother's Day

Wielki szacunek dla reżysera Garry'ego Marshalla, który w wieku 81 lat wciąż kręci filmy! Choć może już czas na emeryturę? ;). „Dzień matki” to jego trzecia współpraca z Julią Roberts, która wcześniej zagrała u Marshalla w kultowym „Pretty Woman”, a kilka lat później w „Uciekającej pannie młodej”. Tym razem zamiast Richarda Gere partnerują jej Jennifer Aniston, Kate Hudson czy Britt Robertson nie bez powodu nazywana nową Julia Roberts. W „Dniu matki” zobaczymy ją w roli... córki pięknej Julii.

Zgodnie z tytułem filmu fabuła „Dnia matki” kręci się wokół tytułowego święta. Bohaterkami są cztery rodziny obchodzące go na swój sposób. Co oczywiste tematyka filmu poświęcona jest macierzyństwu i różnych jego odcieniach, a bohaterki same będące matkami, często będą musiały zmagać się nie tylko z problemami związanymi ze swoimi pociechami, ale i własnymi matkami. Jak więc widać, tematów do rozważenia z pewnością nie zabraknie, a wszystko to zostanie opowiedziane w słodko-gorzki sposób, jak to na filmy Garry'ego Marshalla przystało.

Werdykt: Kobiece kino

Scena przedpremierowa:

Zwiastun: