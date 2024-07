1 z 4

Polska komedia w gwiazdorskiej obsadzie, zmutowane żółwie kochające pizzę, zwaśnieni agent CIA i kieszonkowiec oraz arabski idol. Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU. A zaczynamy od:

Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia

Kto by pomyślał, że pomysł zrobienia kreskówki o przygodach żółwich mutantów wyszkolonych w tajnej sztuce ninjitsu i zajadających się pizzą – wypali? Ja na pewno nie. A jednak wypalił, a tytułowe żółwie stały się ikonami popkultury. Przynajmniej w wersji rysunkowej, bo już wersje aktorskie nie odniosły takiego sukcesu. No ale co szkodzi próbować dalej?

W kontynuacji filmu z 2014 roku tytułowi bohaterowie staną do walki z gangsterem siejącym postrach w Nowym Jorku. A przy okazji postarają się zdobyć serum, które być może sprawi, że znowu będą ludźmi i powalczą m.in. z człowiekiem-nosorożcem i człowiekiem-prosiakiem.

Efektowne i pełne efektów specjalnych kino dla młodzieży. Starsi widzowie też powinni być zadowoleni, o ile są w stanie przymknąć oko na fakt, że oglądają film o żółwiach mutantach. A wiem po sobie, że to nie jest proste.

Werdykt: Głośno i szybko

