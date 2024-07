3 z 5

Pięćdziesiąt twarzy Blacka Fifty Shades of Black

To już drugie podejście do wprowadzenia tego filmu do polskich kin. Przypomnę więc co o nim pisałem, bo nic się w tej kwestii nie zmieniło:

Jest w kinie przynajmniej kilka niezmiennych zasad. Jedną z nich jest ta, że – jeśli można na czymś zarobić – to trzeba na tym zarabiać do skutku. Fenomen „Pięćdziesięciu twarzy Greya”, który z poczytnej książki zamienił się w dochodowy film, musiał wcześniej czy później zaowocować takim filmem jak „Pięćdziesiąt twarzy Blacka”. Parodią wyreżyserowaną przez speca od takich produkcji – Marlona Wayansa.

To nazwisko mówi wszystko. W swoim portfolio ma już kilka podobnych filmów – „Straszny film” czy „Dom bardzo nawiedzony” – które pozwalają przypuszczać, że jego nowe dzieło również okraszone będzie niewybrednym klozetowym humorem, przy którym czerwienią się ze wstydu mieszkańcy koszarów i bywalcy pirackich tawern. Mnie to nie śmieszy.

Werdykt: Parodia pełna klozetowego humoru

Zwiastun: