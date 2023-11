Kinga Rusin zaliczyła wpadkę w programie "Dzień dobry TVN"! Prowadzącym śniadaniowe show już nieraz zdarzały się wpadki i przejęzyczenia, a widzowie błyskawicznie reagowali na gafy popełniane przed kamerami. Tak też było i tym razem! W weekendowym wydaniu "DDTVN" pojawił się materiał o Jacku Kuroniu, który był jednym z przywódców opozycji w PRL. Po emisji materiału Kinga Rusin postanowiła go skomentować i wtedy doszło do zaskakującego przejęzyczenia... Zobaczcie, co powiedziała!

Kinga Rusin pomyliła nazwisko Jacka Kuronia

Prowadząca "Dzień Dobry TVN" po emisji materiału pomyliła się i zamiast wypowiedzieć nazwisko Jacka Kuronia, powiedziała "Jacek Kurski"!

Nie przypominam sobie, żeby tak wspaniale była przybliżona sylwetka Jacka Kurskiego, Jacka Kuronia... Boże... w imię ojca i syna- Kinga Rusin była wyraźnie zmieszana swoją wpadką.

Jak na przejęzyczenie dziennikarki zareagowali internauci?

Pani Kingo....wpadka słowna była mega....uśmiałam się do łez Kuron dzis sie w grobie przewrocił. Kurski zaśmiał. ALE POMYLIĆ JACKA KURONIA Z KURSKIM TO JUŻ PORAŻKA- pisali internauci.

Widzieliście dzisiejszy odcinek DDTVN? Kinga Rusin zaliczyła wpadkę?

Kinga Rusin zaliczyła wpadkę w DDTVN.

Prowadząca pomyliła nazwisko Jacka Kuronia.

