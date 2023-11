Kinga Rusin znów nas zachwyciła! W studiu Dzień Dobry TVN zaprezentowała się w pięknej kwiecistej sukience maxi. Beżowy kolor, falbany, czerwone kwiaty - patrząc na nowy look Kingi Rusin, mamy wrażenie że zaraz przyjdzie wiosna, nie zima! Jak się okazuje, nie tylko my jesteśmy oczarowani sukienką prowadzącej Dzień Dobry TVN. Setki komentarzy pod zdjęciem Kingi Rusin na Instagramie mówią same za siebie:

Skąd sukienka i jaki skład? Cudo!

Super look! Skąd sukienka?

W taki deszczowy i ponury dzień ta sukienka jest prefekt, po raz kolejny udowadniasz, że strój wcale nie musi być wyzywający i skąpy, by wyglądać kobieco - pisali do Kingi Rusin zachwyceni fani.

W sezonie jesień/zima 2019/2020 jednym z najmocniejszych trendów są właśnie kwieciste sukienki o długości midi lub maxi. Idealnie komponują się z karmelowym płaszczem lub klasyczną ramoneską. Wspaniałym uzupełnieniem takiego looku są sztyblety lub wysokie kozaki na słupku. Zainspirujecie się Kingą Rusin? Bo my z pewnością tak!

Kinga Rusin zachwyciła wszystkich w czwartek piękną kwiecistą sukienką maxi.

To nie pierwsza kwiecista sukienka Kingi Rusin, w której zakochały się jej fanki. Z pewnością pamiętacie jej różową sukienkę maxi w stylu boho - to projekt polskiej marki Yoshe.

