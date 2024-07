Kinga Rusin w sesji Marcia Tyszki dla Viva! Exclusive

1 z 19

Kinga Rusin to jedna z najpiękniejszych polskich dziennikarek. Gwiazda z wrodzoną gracją prezentuje się na wszelkich prestiżowych imprezach, na których regularnie zachwyca stylizacjami. Z jej gustem i stylem życia utożsamiają się tysiące Polek, dlatego co jakiś czas Kinga zapraszana jest do sesji zdjęciowych dla poczytnych magazynów. Wkrótce pojawi się kolejna.

Wczoraj na swoim Facebooku Kinga pokazała zdjęcia z backstage'u sesji dla specjalnego wydania "Vivy!". Rusin pozowała przed obiektywem Marcina Tyszki ubrana w bardzo wytworne kreacje. Na zdjęciach pojawia się wiele wiosennych akcentów, takich jak żółty motyl na oku.

Przy okazji współpracy z Marcinem, Kinga wspominała i oceniła jego pracę:

Z Marcinem Tyszką spotkaliśmy się na planie zdjęciowym ostatni raz... 16 lat temu! To była kampania reklamowa dla jednej z firm ubezpieczeniowych. Nie było warunków na swobodę i autorskie pomysły, co widać na tamtych zdjęciach. Od tamtej pory o jego sukcesach czytałam w gazetach. Nie byłam fanem programu Woli i Tysio, niebyt podobał mi się Marcin wykreowany na potrzeby Top Model. Dlatego nie wiedziałam, czego się mogę po naszym spotkaniu spodziewać. Teraz już wiem! Dołączyłam do fanów Marcina Tyszki - fotografa! Pracuje niesamowicie. Jest świetnie zorganizowany i konkretny, ma entuzjazm małego dziecka i miliony pomysłów. Jest pozytywnie zakręcony. Szkoda, że producenci programu tv zrobili z niego jakiegoś dziwaka i potwora... W albumie zdjęcia z planu. Prawdziwy efekt sesji będzie można już wkrótce zobaczyć w Viva!Exclusive

Zobaczcie zapowiedź sesji i wspomniane zdjęcie wykonane 16 lat temu: