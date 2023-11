1 z 6

Kinga Rusin o krok od wpadki? Prowadząca Dzień Dobry TVN to zdecydowanie jedna z najlepiej ubranych gwiazd TVN. Każdy look Kingi Rusin jest dopracowany do perfekcji, dzięki czemu już nie pamiętamy, kiedy zaliczyła jakąś modową wpadkę. Dziennikarka zazwyczaj stawia na eleganckie i bardzo kobiece stylizacje- tak też było i tym razem. Paparazzi przyłapali Kingę Rusin na jednej z warszawskich ulic. Gwiazda wybrała się na spacer z pieskiem Czarkiem w granatowych spodniach i płaszczu w tym samym kolorze. Całość uzupełniły wiązane buty na wysokim słupku i... koszulowa bluzka z bardzo głębokim dekoltem.

Zobaczcie sami, jak prezentowała się Kinga Rusin! Jej bluzka sporo odsłoniła!

