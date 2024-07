Kinga Rusin pomimo ogromnego stażu w telewizji, spełnia się dziennikarsko dopiero teraz. Gwiazda niedawno miała okazję przeprowadzić wywiad z samą Marthą Stewart, która potem podziękowała jej osobiście w prywatnym e-mailu. Przypomnijmy: Rusin dostała prywatną wiadomość od Marthy Stewart: Coś takiego jeszcze mi się nie zdarzyło

Zaraz po Stewart, Kinga miała okazję porozmawiać również z Aleksi Lubomirskim. Dziennikarka odwiedziła go w jego pracowni fotograficznej w Nowym Jorku. Przystojny gwiazdor ma na swoim koncie współpracę m.in. z Beyonce czy Jennifer Aniston. Rusin w zwiastunie rozmowy z przystojnym księciem pyta go o rzecz, która interesuje prawie wszystkich - czy jego żona jest zazdrosna o inne znane kobiety:

Rusin: Kiedy zaczynałeś, byłeś młodym wilkiem, przystojnym, gadatliwym i miłym. Minęło 10 lat, oglądam bardzo uwodzicielskie zdjęcia, przepiękne kobiety, niektóre z nich są nagie . Po tych 10 latach jesteśmy mężem ojcem dwóch synów Czy twoje nastawienie się jakoś zmieniło? Czy twoja życia nie jest zazdrosna? Ja bym była Lubomirski : Nie, nie jest, wiem, że nie ma powodów by być. Jestem romantykiem starej szkoły.

Po tym wywiadzie Kinga również otrzymała podziękowania od gwiazdora:

Aleksiej Lubomirski też wysłał mi podziękowania osobiście, ale mimo że bardzo go lubię i szanuję, to nie jest to jednak ten kaliber. - mówiła w lifestyle.newseria.pl