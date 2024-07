1 z 5

Jak Kinga Rusin ubiera się na co dzień? Okazuje się, że dziennikarka przykłada wagę do stroju tak samo jak wtedy, kiedy ma pojawić się na wizji. Ostatnio paprazzi przyłapali gwiazdą w centrum Warszawy. Kinga Rusin postawiła na... biurową elegancję.

Oczywiście wszystko jest świetnie do siebie dopasowane! Szary garnitur, a do tego golf w nieco ciemniejszym odcieniu i płaszcz idealnie pasujący do całości. Nie zabrakło też markowej torby od Louis Vuitton wartej kilka tysięcy złotych!

Jak podoba Wam się ta stylizacja?

