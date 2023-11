Kinga Rusin często zabiera głos w ważnych sprawach. Tym razem odnosząc się do tematu edukacji seksualnej dzieci umieściła na Instagramie zdjęcie z córkami zrobione w dzieciństwie. Co prawda dzieci dziennikarki są już samodzielne, ale ten temat jest jej bliski, dlatego zdecydowała się zapowiedzieć rozmowę na temat edukacji seksualnej, którą prowadziła w "Dzień dobry TVN" wymownym zdjęciem! Zobaczcie, jak dziennikarka się zmieniła przez te lata!

Dziennikarka jest mamą dwóch córek: 21-letniej Poli i 19-letniej Igi. Jak sama przyznała temat edukacji seksualnej jest jej dobrze znany i postanowiła odnieść się do niego również za pomocą mediów społecznościowych, nawiązując do gorących dyskusji na ten temat, które toczą się obecnie w naszym kraju:

Powróćmy jak za dawnych lat....???? Jutro w Dzień Dobry TVN, porozmawiamy m.in. o tym skąd się biorą dzieci. Serio! Skoro, jak wynika z badań, 80% rodziców chce edukować w tym temacie swoje pociechy to warto wiedzieć jak to zrobić. Temat na czasie nie tylko teraz, ale od zarania dziejów????????. A jak już dzieci przyjdą na świat to jak on się zmienia? Oj coś wiem na ten temat???? - napisała na Instagramie gwiazda TVN.