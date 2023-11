1 z 5

Kinga Rusin opowiedziała o swoim związku z Markiem Kujawą! Dziennikarka jest związana z prawnikiem już od kilku lat. Do tej pory para raczej unikała wspólnych wyjść na oficjalne imprezy. Również na portalach społecznościowych bardzo rzadko pojawiają się ich wspólne zdjęcia. Teraz jednak Kinga Rusin postanowiła opowiedzieć, jak wygląda jej związek z Markiem Kujawą. Prowadząca Dzień Dobry TVN w rozmowie z magazynem Viva! zdradziła, czy zamieszkała ze swoim partnerem i jak ukochany zmienił jej życie. Za co jest mu wdzięczna? I co mają z tym wspólnego jej córki? Zobaczcie sami!

Fragmenty wywiadu z Kingą Rusin znajdziecie w naszej galerii.

Zobacz także: Poznajcie historię niezwykłej miłości Kingi Rusin i Marka Kujawy