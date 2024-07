Kinga Rusin zdradziła, czy Iga Lis będzie kontynuować karierę w modelingu! Dziennikarka udzieliła wywiadu "Super Expressowi", w którym co nieco zdradziła na temat swojej młodszej córki. Jakiś czas temu Iga Lis postanowiła spróbować swoich sił na wybiegu i to z bardzo dobrym skutkiem. Mogliśmy ją zobaczyć między innymi w pokazie duetu Paprocki&Brzozowski czy MMC. Wydawało się, że taka forma pracy bardzo przypadła do gustu córce dziennikarskiej pary. Kinga Rusin wyprowadziła jednak wszystkich z błędu:

Moja córka nie robi kariery w modelingu. Chciała spróbować, spróbowała, zobaczyła. Super.

Kinga Rusin zdradziła także, co jest powodem tego, że Iga Lis nie będzie już aktywnie uczestniczyła w pokazach mody i kampaniach modowych:

Iga będzie robiła maturę międzynarodową. Nie wiem, kiedy znajdzie czas na sen, bo jak zobaczyłam jej plan zajęć i jeszcze ambicjonalne podejście do niektórych rzeczy, bo ona chce jeszcze dużo rzeczy uzupełniać poza szkołą to powiem szczerze, że mi się wydawało, że ja mam więcej zajętości, ale te jej dwa lata rysują się słabo.

Reporterka "Super Expressu" zwróciła uwagę na to, że to bardzo ambitne podejście do sprawy, na co dziennikarka odpowiedziała krótko i na temat:

Już nie demonizujmy tego modelingu. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Co ma być to będzie.

Dlaczego Iga Lis porzuca modeling?