Jakiś czas temu Kinga Rusin wraz z córkami przygarnęła psa. Uroczy pomeranian bardzo szybko stał się gwiazdą mediów. Internauci nazwali go Czarkiem Lisem. Gdy Iga i Pola są na wakacjach lub nie ma ich w domu, pupilem zajmuje się ich mama. Kinga Rusin zabiera czasem Czarka do pracy. Ostatnio jednak dziennikarka pojawiła się w "Dzień Dobry TVN" w towarzystwie nie jednego, a dwóch psów. Jak to się stało?

Kinga Rusin ma nowego psa?

Kinga Rusin w weekend przyszła do redakcji "DDTVN" z dwoma psami. Dziennikarce towarzyszył dobrze znany wszystkim Czarek oraz malutki piesek rasy silky terrier. Nowy pupil wprowadził wiele radości na plan programu. Filip Chajzer, który wyjątkowo prowadził "DDTVN" w zastępstwie Piotra Kraśki, nie mógł oderwać od niego oczu.

Po zakończonej pracy Kinga Rusin ruszyła z pupilami w stronę swojego samochodu. Dziennikarka bez problemu utrzymała aż dwie smycze. Jak myślicie, czy uroczy piesek zostanie w jej domu na dłużej?

Kinga Rusin ze swoimi pupilami