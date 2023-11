Kinga Rusin opublikowała swoje zdjęcie z chrztu, na którym zobaczymy między innymi ją jako niemowlaka, jej mamę i jej chrzestną. Nie sposób nie zauważyć dużego podobieństwa dziennikarki do swojej mamy. Kinga jest do nie naprawdę podobna! W pierwszym momencie pomyśleliśmy, że to... sama Kinga!

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy, dotyczących podobieństwa:

Ale jest Pani podobna do mamy, piękne kobiety Urodę odziedziczyła pani po mamie Wierna kopia Pani Kingo wyglada pani tak jak pani mama w mlodosci. Piękna. Jaka Pani jest podobna do mamy!!! Na początku Was pomyliłam i myślałam, że to Pani ze swoją córką

Kinga Rusin jest ostatnio stałą bywalczynią na wszystkich portalach. Po zakończonej aferze z Małgorzatą Rozenek, wypłynęła informacja o matce chrzestnej Rusin, którą jak się okazało, była Danuta Rinn. Prezenterka postanowiła od razu zareagować na plotki związane z jej rodziną i wyjaśniła wszystko na Instagramie, publikując zdjęcie ze swoich chrzcin.

Kinga Rusin wyjaśnia rodzinną tajemnicę...

Z obszernych wyjaśnień dowiadujemy się między innymi o tym, że mama Kingi Rusin została zatrudniona w biurze handlu TVP, po tym jak dziennikarka debiutowała już w telewizji. I zaprzeczyła, że to ona ułatwiła mamie zdobycie tej pracy.

Z kolei tajemnica rodzinna, którą miał być fakt, że jej matką chrzestną jest Danuta Rinn - tajemnicą wcale nie jest. Ta informacja nigdy nie była sekretem, a dzięki oficjalnemu wyjaśnieniu Rusin wszystkie spekulacje na ten temat zostały ucięte.

Zobaczcie zdjęcia Kingi Rusin z mamą, widzicie to podobieństwo?

Kinga Rusin z córkami. Też są podobne?

Kinga Rusin wygląda identycznie jak jej mama!