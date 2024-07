Kinga Rusin biega w szpilkach

1 z 5

Gdzie się tak spieszy Kinga Rusin? Paparazzi spotkali gwiazdę TVN biegnącą w bardzo wysokich szpilkach przez ulicę, i to nie na pasach! Prowadząca "Dzień Dobry TVN" powinna chyba bardziej uważać na siebie. Choć kierowcy przepuścili ją bez problemu, mogło to się różnie skończyć... Musimy jednak przyznać, że Kinga Rusin na co dzień wygląda bardzo elegancko. Takie szpilki robią wrażenie!

