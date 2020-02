Kinga Preis skradła show na TeleKamerach 2020! Jej żarty przejdą do historii! 

Telekamery 2020 zostały rozdane. Statuetkę w kategorii "Aktorka" zdobyła Kinga Preis. Aktorka pojawiła się na uroczystej gali w towarzystwie męża Piotra Borowca. Odbierając statuetkę przy okazji skradła show! Jej przemówienie na pewno zostanie na długo zapamiętane. Kinga Preis nawiązała w nim bowiem do prezesa TVP oraz Beaty Szydło.

Kinga Preis na Telekamerach 2020

Kinga Preis znalazła się w gronie laureatów Telekamer 2020. To właśnie jej widzowie przyznali największą ilość głosów w kategorii "Aktorka". Jej przemówienie było bardzo treściwe i lekko kontrowersyjne. Aktorka nawiązała do sytuacji mających miejsce w Polsce. Statuetkę wręczał jej prezes TV Puls, Dariusz Dąbek:

Dobrze, że to ten prezes - powiedziała z ulgą, co sugerowało, że cieszy się, że tej nagrody nie wręczał jej prezes TVP.

Chwilę później dodała:

(...) Polki i Polacy, dziękuję za tę statuetkę - zwrot ten kultowy za sprawą "Ucha Prezesa" nawiązywał do przemówień Beaty Szydło.

Jednak to nie koniec nawiązań do byłej premier. Podczas gali Złotą Telekamerę dostał "Ojciec Mateusz", w którym gra m. in. Kinga Preis. Aktorka wraz z kolegami z planu pojawiła się ponownie na scenie, aby odebrać statuetkę. Główne przemówienie wygłosił Artur Żmijewski, który przy okazji odniósł się do doniesień dotyczących jego roli w serialu. Na koniec przemówienia wypowiedziała się Kinga Preis dodając:

Trzymajcie kciuki za zniesienie celibatu - co również można odczytać jako nawiązanie do Beaty Szydło.

Mowa Kingi Preis na pewno zapisze się w historii Telekamer.

AKPA, fot. Kurnikowski

Kinga Preis z mężem Piotrem Borowcem na Telekamerach 2020.

AKPA, fot. Baranowski

TeleKamery 2020 - dokładne wyniki

Oto laureaci TeleKamer 2020:

TeleKamery 2020 - OSOBOWOŚĆ ROKU: Rafał Brzozowski

TeleKamery 2020 - PREZENTER POGODY: Paulina Sykut-Jeżyna

TeleKamery 2020 - PREZENTER INFORMACJI: Tomasz Wolny

TeleKamery 2020 - NAGRODA SPECJALNA - STACJA TEMATYCZNA - CANAL+

TeleKamery 2020 - ZŁOTA TELEKAMERA - serial "Ojciec Mateusz"

TeleKamery 2020 - KOMENTATOR SPORTOWY: Jerzy Mielewski

TeleKamery 2020 - JUROR ROKU: Baron i Tomson

TeleKamery 2020 - PROGRAM ROZRYWKOWY: "The Voice Kids"

TeleKamery 2020 - PRODUKCJA ROKU: film dokumentalny "Tylko nie mów nikomu" Tomasza Sekielskiego

TeleKamery 2020 - SERIAL FABULARNO-DOKUMENTALNY: "Lombard. Życie pod zastaw"

TeleKamery 2020 - NAGRODA MAGAZYN NETFILM: "Czarnobyl"

TeleKamery 2020 - NAGRODA SPECJALNA TV PULS: Henryk Gołębiewski

TeleKamery 2020 - NAGRODA SPECJALNA - CZŁOWIEK ROKU: Robert Lewandowski

TeleKamery 2020 - SERIAL: "Zawsze warto"

TeleKamery 2020 - AKTOR: Mikołaj Roznerski

TeleKamery 2020 - AKTORKA: Kinga Preis

TeleKamery 2020 - CZŁOWIEK ROKU: Robert Lewandowski